Draghi riceve i sindacati Governo tagli il costo dei tamponi | imprese li paghino

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Abbiamo colto l’occasione per segnalare alche rispetto alle questioni che riguardano il green pass è il momento di andare su una strada che introduca un abbassamento molto forte deldel tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle, su tutte le spese di sanificazione, di affrontare questa questione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Marioe il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Personalmente - ha aggiunto - penso che sarebbe un fatto molto importante che letutte, non solo qualcuna come sta succedendo, assumessero l’onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori”. Sulle norme per la sicurezza sul lavoro è in arrivo un decreto ...