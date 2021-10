BFF Bank acquista azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – BFFha comunicato di averto, nel periodo compreso fra il 4 e l’8 ottobre 2021, complessivamente 15.000ordinarie, corrispondenti allo 0,0081% delle 185.267.073componenti il capitale sociale, al prezzo medio unitario di 8,2128 euro, per un controvalore complessivo – commissioni escluse – di 123.191,50 euro, nell’ambito del programma di acquisto di, il cui avvio è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BFF in data 28 settembre 20211, previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della Banca d’Italia in data 21 settembre 2021, e in esecuzione della delibera dall’Assemblea ordinaria deglisti di BFF del 25 marzo 2021. A seguito dei suddetti acquisti, e ...