Nations League: azzurri; Calabria indisponibile per finalina (Di sabato 9 ottobre 2021) "Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per la gara Italia - Belgio. Per questo in mattinata farà ritorno al club di appartenenza". Lo rende ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Davideha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per la gara Italia - Belgio. Per questo in mattinata farà ritorno al club di appartenenza". Lo rende ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - andreastoolbox : Infortunio per Calabria, salta Italia Belgio: risentimento muscolare per il milanista | Sky Sport… - Danielee1899 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il Belgio #Sk… -