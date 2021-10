Luca Zaia, la terribile profezia: “La settimana prossima bomba sull’Italia se non cambia qualcosa..” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 15 ottobre verrà esteso e potenziato il Green Pass all’interno del mondo del lavoro, e ciò potrebbe avere ripercussioni pesanti. “Non avete idea del caos che scoppierà nelle aziende”, è l’allarme lanciato da Luca Zaia. “Non saremo in grado di offrire a tutti i vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io sono preoccupatissimi”, ha dichiarato il governatore del Veneto in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Eppure la sua regione è tra le migliori in quanto a campagna vaccinale: “L’84 per cento degli over 12 ha fatto almeno la prima dose. È un risultato di cui vado fiero. E grazie alla vaccinazione l’economia vola, abbiamo fatto un’estate migliore di quella prima del Covid. I novax? Sono 590mila, nella fascia compresa tra i 18 e i 69 anni. Poniamo che la metà di loro lavori. Ebbene, noi in Veneto, facciamo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 15 ottobre verrà esteso e potenziato il Green Pass all’interno del mondo del lavoro, e ciò potrebbe avere ripercussioni pesanti. “Non avete idea del caos che scoppierà nelle aziende”, è l’allarme lanciato da. “Non saremo in grado di offrire a tutti i vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io sono preoccupatissimi”, ha dichiarato il governatore del Veneto in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Eppure la sua regione è tra le migliori in quanto a campagna vaccinale: “L’84 per cento degli over 12 ha fatto almeno la prima dose. È un risultato di cui vado fiero. E grazie alla vaccinazione l’economia vola, abbiamo fatto un’estate migliore di quella prima del Covid. I novax? Sono 590mila, nella fascia compresa tra i 18 e i 69 anni. Poniamo che la metà di loro lavori. Ebbene, noi in Veneto, facciamo ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi non c’è più, ma la sua “Bestia” è viva e vegeta [di Giacomo Salvini e Stefano Vergine] - LegaSalvini : Luca #Zaia: “Il risultato della Lega in Veneto è strepitoso ma non esistono due leghe, siamo un partito solo”. - MontinDavide : - Da16481735 : RT @byoblu: A pochi giorni dall’estensione del green pass al mondo del lavoro, Luca Zaia, fa un appello: “Mi rivolgo al Governo affinché co… - MEumeswil : @Luca_Mussati A breve Zaia e Fedriga diventeranno NO GP e contesteranno la linea di Salvini perché troppo morbida con Draghi. -