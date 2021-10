David, il bambino rapito dal padre è stato ritrovato in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) David, il bambino rapito dal padre è stato ritrovato al confine tra Romania e Ungheria. Ora si trova in una struttura protetta Dopo una fuga di tre giorni, il piccolo David di 5 anni, rapito dal padre mentre la madre lo stava accompagnato a scuola, è stato ritrovato. A dare la notizia sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri, che da giorni era sulle tracce del bambino. Secondo quanto riportato sul profilo Twitter del programma Chi l’ha visto?, “i Carabinieri hanno comunicato in tarda serata alla mamma che il padre è stato fermato in Romania”. I Carabinieri hanno comunicato in tarda serata alla mamma che il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021), ildalal confine trae Ungheria. Ora si trova in una struttura protetta Dopo una fuga di tre giorni, il piccolodi 5 anni,dalmentre la madre lo stava accompagnato a scuola, è. A dare la notizia sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri, che da giorni era sulle tracce del. Secondo quanto riportato sul profilo Twitter del programma Chi l’ha visto?, “i Carabinieri hanno comunicato in tarda serata alla mamma che ilfermato in”. I Carabinieri hanno comunicato in tarda serata alla mamma che il ...

Advertising

SouzaEluam : RT @Corriere: Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova - Corriere : Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova - Corriere : Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova -