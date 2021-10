Pfizer chiede l'autorizzazione per l'uso del vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il gruppo farmaceutico Pfizer e la società BioNTech hanno chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense di autorizzare l’uso in emergenza per i bambini fra 5 e 11 anni del vaccino anti-Covid... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il gruppo farmaceuticoe la società BioNTech hanno chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense di autorizzare l’uso in emergenza per ifra 5 e 11del...

Advertising

TgLa7 : #Pfizer chiede autorizzazione per uso vaccino tra 5 e 11 anni - Agenzia_Ansa : La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fas… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Pfizer chiede al'utorizzazione per i bambini 5-11 anni #Pfizer - gabriel05183313 : RT @SecolodItalia1: Pfizer chiede l’autorizzazione per il vaccino dai 5 agli 11 anni. I morti per Covid oggi sono 39 - Z3r0Rules : RT @paradoxMKD: Pfizer chiede l'autorizzazione per l'uso del vaccino tra i 5 e gli 11 anni alla FDA. Sono 28 milioni di bambini sfuggiti al… -