Italia mai sconfitta a San Siro | ma reduce da 5 pareggi di fila E c’è quello 0-0 con la Svezia

L'Italia sfiderà questa sera a San Siro la Spagna, per la prima semifinale di Nations League. Gli Azzurri si affidano all'amuleto dell'impianto milanese, che non ha mai visto perdere la Nazionale Italiana. Sono infatti 28 i precedenti dell'Italia al Meazza, e sono arrivate 22 vittorie e 6 pareggi. Di questi 6 pareggi, ben 5 sono gli ultimi risultati degli Azzurri nell'impianto milanese, di cui tre 0-0 di fila. Tra questi 0-0, c'è quello dolorosissimo datato 13 novembre 2017, la gara con la Svezia che vide l'Italia fuori dai Mondiali di Russia del 2018. L'Italia ha perso a Milano solo una volta, nel lontanissimo 1925, contro l'Ungheria, ma non era ancora Stadio Meazza, era un altro calcio e altri ...

