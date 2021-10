LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA | Evenepoel primo al Piccolo Stelvio | tentativo di allungo!

(Di lunedì 4 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:21 Vantaggio di 56? per il gruppo di testa sul plotone. 13:18 Provano l’allungo, insieme ai primi tre fuggitivi, anche Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck). 13:15 I tre provano ad allungare, insieme ad altri corridori. 13:12 Raggiunta quota 60 km percorsi, i corridori sono al: transitato in prima posizione Remco(Deceuninck-Quick Step); secondo Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e terzo Samuele Battistella (Astana-Premier Tech). 13:08 Ci avviciniamo altratto in salita, verso il, e il gruppo si è nuovamente ricompattato. 13:05 Percorsi 55 km, velocità media leggermente calata (46 km/h), e ancora nessun ...

alessandro_972 : RT @tuttobiciweb_it: Attacco di Remco Evenepoel alla #CoppaBernocchi. Mancano 120 km ma il belga si è già scatenato. Segui la diretta con n… - tuttobiciweb_it : Attacco di Remco Evenepoel alla #CoppaBernocchi. Mancano 120 km ma il belga si è già scatenato. Segui la diretta co… - zazoomblog : LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA: il gruppo non lascia spazio bene Milesi ed Evenepoel! - #Coppa #Bernocchi… - SpazioCiclismo : Partita subito ad andatura sostenuta la #coppabernocchi - davidrxn27 : RT @sergioyustos_: ??102º Coppa Bernocchi - GP BPM #coppabernocchi ?????? ???04/10/2021 ?11:55 - 16:17 ?? -

12:00 Amiche e amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA della Bernocchi 2021! Buongiorno a tutte e a tutti voi, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta della Bernocchi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa della U.S. Legnanese che apre il Trittico Lombardo. Seguite e commentate con noi con l'hashtag #bernocchilive. Diretta Coppa Bernocchi 2021 streaming video Rai oggi 4 ottobre: orario, percorso e protagonisti attesi nella classica lombarda di ciclismo.