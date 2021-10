Ferruccio Lamborghini | l' italiano che ha creato un impero

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Uno scintillante salone addobbato a festa per San Valentino nella Bologna del '64, tra eleganti signore in abito da sera e gentlemen in smoking, con un giovanissimo Tony Renis che accompagnato dall'...

... con un giovanissimo Tony Renis che accompagnato dall'orchestra dedica un brano a uno speciale ammiratore, il geniale: riporta indietro nel tempo, nel fascino di un'Italia che ...La storia diprende vita al cinema diretta e scritta da Bobby Moresco (premio Oscar per la sceneggiatura di 'Crash') con protagonista Frank Grillo ('Captain America', 'Avengers: ...Uno scintillante salone addobbato a festa per San Valentino nella Bologna del '64, tra eleganti signore in abito da sera e gentlemen in smoking, con un giovanissimo Tony Renis che accompagnato dall'or ...È riuscito a rendere grande e famosa in tutto il mondo la piccola cittadina di Cento mettendo in piedi un'azienda 'stellare ...