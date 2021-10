Colbrelli | “Vincere la Parigi-Roubaix è stato eroico Ora l’obiettivo è la Milano-Sanremo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sonny, vincitore della, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, ha parlato della sua incredibile vittoria. Ecco le sue parole: “Ieri con questi tratti di strada di fango è stata una cosa eroica, d’altri tempi quasi, ero piano di fango, sembravo mia moglie quando si fa la maschera di bellezza…”.Quasi beffato dal belga Florian Vermeersch,ha commentato: “Non mi ricordo neanche il suo nome, è giovane, l’avevo visto poco prima. Ci stava infilando. Meno male che poi ho avuto io la meglio. Mi sono stupito anche io,alla primanon è roba da poco. Come ho festeggiato? Mi sono concesso un paio di hamburger e tre birre”. D’altra parte in una gara come questa, ha spiegato, si perdono circa “un paio di chili, circa ...