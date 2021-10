Bologna-Lazio, le UFFICIALI: sciolto il dubbio in attacco per Sarri! (Di domenica 3 ottobre 2021) La domenica di Serie A inizia con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Lazio. In assenza di Ciro Immobile, Sarri affida l’attacco al tridente Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Di seguito le formazioni UFFICIALI: Muriqi Lazio Bologna Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovc-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) La domenica di Serie A inizia con la sfida del Dall’Ara tra. In assenza di Ciro Immobile, Sarri affida l’al tridente Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Di seguito le formazioni: Muriqi(3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic(4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovc-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

