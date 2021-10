Pallavolo | l' Imoco Conegliano vince la Supercoppa Italiana Decisiva Paola Egonu

(Di sabato 2 ottobre 2021)ha trascinato l'alla vittoria delladi. Le Pantere hanno sconfitto in finale il Novara per 3 - 1 al PalaPanini di Modena . Il...

Advertising

Sport_Fair : L'#Imoco si aggiudica la #SupercoppaItaliana L'#IgorGorgonzolaNovara ko 3-1 - GuidaTVPlus : 02-10-2021 21:15 #RaiSport+ Pallavolo Femminile - Supercoppa Italiana: Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara - sandrocgiordano : Supercoppa Italiana : Imoco ed Igor la sfida riprende - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperCoppa femminile – Daniele Santarelli e la sua “invincibile Imoco” alla ricerca di un nuovo successo - iVolleymagazine : Pallavolo SuperCoppa femminile - Daniele Santarelli e la sua 'invincibile Imoco' alla ricerca di un nuovo successo -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Imoco

Paola Egonu ha trascinato l'Conegliano alla vittoria della Supercoppa Italiana di. Le Pantere hanno sconfitto in finale il Novara per 3 - 1 al PalaPanini di Modena . Il Conegliano conquista così per la quarta ...Il secondo non può che essere dell', 14 - 11, 18 - 16. Washington però mura Egonu, 20 - 22. ... Fra le immagini storiche del palaPanini c'è il meglio dellafemminile, a partire dall'...Le Pantere conquistano per la quarta volta consecutiva il trofeo, stavolta in finale contro il Novara. Egonu protagonista con 24 punti ...Paola Egonu, la scelta che ha cambiato il suo destino: cosa voleva fare da bambina? Paola Egonu, quando era bambina ha fatto una scelta che le ha cambiato la vita. Poi, il destino ha voluto che il pad ...