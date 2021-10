Scuola chiusa 11 giorni causa elezioni, monta la protesta a Napoli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scuola chiusa undici giorni causa elezioni. Succede a Napoli dove i genitori degli alunni della ” Cuoco-Schipa” hanno protestato attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell’istituto. “Il programma di disinfezione delle scuole post elezioni del 3 e 4 ottobre – spiegano i genitori della rete ‘ Fuori dagli schermi’ gia’ protagonisti di iniziative contro la didattica a distanza – porterà la chiusura delle strutture scolastiche adibite a seggio elettorale per un periodo che in alcuni istituti si protrarrà fino a lunedì 11 ottobre, superando ogni limite di ragionevole utilizzo per fini elettorali dei plessi scolastici”. “L’interruzione dell’attività didattica per ben dieci ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiundici. Succede adove i genitori degli alunni della ” Cuoco-Schipa” hannoto attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell’istituto. “Il programma di disinfezione delle scuole postdel 3 e 4 ottobre – spiegano i genitori della rete ‘ Fuori dagli schermi’ gia’ protagonisti di iniziative contro la didattica a distanza – porterà la chiusura delle strutture scolastiche adibite a seggio elettorale per un periodo che in alcuni istituti si protrarrà fino a lunedì 11 ottobre, superando ogni limite di ragionevole utilizzo per fini elettorali dei plessi scolastici”. “L’interruzione dell’attività didattica per ben dieci ...

