GFVip | gaffe della regia | manda in onda il confessionale di Jo Squillo durante la diretta

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ilcontinua a regalare spunti eagli utenti del web. Questa volta si tratta di un errore commesso dalla. LEGGI ANCHE:– GF Vip, la vergognosa frase di Josu Soleil: ecco cosa ha detto È stato infatti trasmesso una parte di undi Jo. I dialoghi nei confessionali solitamente rimangono “segreti” o comunque sono usati in puntata per spiegare le varie dinamiche del reality. https://twitter.com/trashtvstellare/status/1443608945872998408?s=08Questa volta invece, per via di un errore in, è stato visibile un pezzo del discorso di Join cui commentava gli episodi inerenti a Soleil e Gianmaria. Ma non è la prima volta che la– in tutti questi anni – commette qualche ...

Advertising

cosmopaolita : Ormai quando parla Alfonso ho paura di tutte le gaffe che può fare #gfvip - florienne9801 : Madonna, Gianmaria parla e fa gaffe, stai zitto ti prego #gfvip - asiaobriien : RT @possoono: Lui che parla con se stesso dopo le gaffe della produzione >>> #GFvip - tisaninaaa : RT @possoono: Lui che parla con se stesso dopo le gaffe della produzione >>> #GFvip - ChiaraMilone2 : RT @possoono: Lui che parla con se stesso dopo le gaffe della produzione >>> #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip gaffe

Il Messaggero

...Selassié (Lulù come preferisce farsi chiamare) è una delle 3 principesse etiopi in gara al. ... Gf Vip, le principesse Selassié e lasu Katia RicciarelliAll Ikea dovrebbero stare non al" e " Salvate Davide, altrimenti Tommaso non va mai più al ... La puntata fila infatti abbastanza liscia se non fosse per unache il pubblico sembra proprio ...Il GFVip continua a regalare spunti e gaffe agli utenti del web. Questa volta si tratta di un errore commesso dalla regia.Al Grande Fratello Vip, dopo le accuse di razzismo in seguito alla frase “urlate come scimmie”, Soleil Stasi Sorge potrebbe prendere la decisione di abbandonare il reality show. In ...