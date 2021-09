Terza dose, Toscana quarta in Italia per somministrazioni a persone immunocompromesse (Di giovedì 30 settembre 2021) Firenze, 30 settembre 2021 - La Toscana è quarta in Italia per copertura vaccinale con Terza dose delle persone immunocompromesse: è quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio relativo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Firenze, 30 settembre 2021 - Lainper copertura vaccinale condelle persone: è quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio relativo ...

Advertising

NicolaPorro : Il medico parla fuori dal coro sui vaccini. E in studio cala il gelo. Gustatevi questo video, non ve ne pentirete..… - NicolaPorro : Fermi tutti, sul vaccino ai giovani ecco una dichiarazione che non ti aspetti: 'Non è scontato che...' ?? - Agenzia_Ansa : Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - Florian84548432 : RT @PraesesMundi: #Giorlandino - Vaccinare non serve più tanto. La terza dose aumenta gli anticorpi contro un virus che in pratica non c'è… - CorriereAlpi : La prenotazione avviene tramite il portale regionale. Il sistema riconoscerà automaticamente chi ha avuto la second… -