Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell’AISC (Di giovedì 30 settembre 2021) Parte da Roma, in piazza Montecitorio, il tour di prevenzione promosso dall’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC), con la collaborazione della Fondazione Italiana Rene e il contributo incondizionato di Astrazeneca. I cittadini avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo per la diagnosi e la prevenzione dello Scompenso cardiaco. sfe/abr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Parte da, in piazza Montecitorio, ildipromosso dall’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC), con la collaborazione della Fondazione Italiana Rene e il contributo incondizionato di Astrazeneca. I cittadini avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo per la diagnosi e ladello. sfe/abr/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell’AISC - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell'AISC - - Italpress : Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell’AISC - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell'AISC - - blogsicilia : #notizie #sicilia Scompenso cardiaco, al via da Roma il tour di prevenzione dell'AISC - -