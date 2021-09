DAZN, Lega Calcio in campo: lettera infuocata al colosso streaming (Di martedì 28 settembre 2021) Problemi a ripetizione. Applicazione down. Buffering lento che blocca la trasmissione delle partite. Critiche e polemiche senza fine. Messaggi di scuse continui. Non è un debutto semplice da leader dei diritti televisivi della Serie A per l’emittente streaming bianconera che ha soffiato il pacchetto più cospicuo al controllo di Sky. Sono numerosi, infatti, i problemi riscontrati dagli abbonati in questi primi mesi di campionato. E la rabbia monta sempre più. Dopo aver incassato numerosi feedback estremamente negativi, DAZN ha ricevuto una lettera infuocata dalla Lega Calcio. Ecco cosa sta succedendo tra l’emittente streaming e l’organizzazione che guida il Calcio della massima serie di Calcio italiana. DAZN, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Problemi a ripetizione. Applicazione down. Buffering lento che blocca la trasmissione delle partite. Critiche e polemiche senza fine. Messaggi di scuse continui. Non è un debutto semplice da leader dei diritti televisivi della Serie A per l’emittentebianconera che ha soffiato il pacchetto più cospicuo al controllo di Sky. Sono numerosi, infatti, i problemi riscontrati dagli abbonati in questi primi mesi di campionato. E la rabbia monta sempre più. Dopo aver incassato numerosi feedback estremamente negativi,ha ricevuto unadalla. Ecco cosa sta succedendo tra l’emittentee l’organizzazione che guida ildella massima serie diitaliana., ...

