Assegno figli Inps, ancora pochi giorni per presentare domanda: scadenza 30 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) C'è tempo fino al 30 settembre per richiedere l'Assegno temporaneo Inps: a ricordarlo sui social è lo stesso istituto. L’Assegno temporaneo è una nuova misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli adottati o in affido preadottivo dell’Inps. È riservato alle famiglie con Isee fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) C'è tempo fino al 30per richiedere l'temporaneo: a ricordarlo sui social è lo stesso istituto. L’temporaneo è una nuova misura di sostegno ai genitori conminori a carico, inclusi iadottati o in affido preadottivo dell’. È riservato alle famiglie con Isee fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’per il nucleo familiare (ANF). L'articolo .

