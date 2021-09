Roma, branco di cinghiali scatenato in strada: passanti terrorizzati, il video che sotterra la Raggi | Guarda (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo l'aggressione subita da Massimo Lopez, altre immagini sconcertanti arrivano dalla Roma invasa dai cinghiali. Immagini che imbarazzeranno nuovamente Virginia Raggi. Le bestie ormai sono ovunque: i cittadini Romani dei quartieri Trionfale e Camiluccia li incrociano ogni giorno. Un giorno a via Igea, un altro a via dei Giornalisti, un altro a Piazza Walter Rossi. Addirittura una sera sono stati segnalati anche in piazza della Balduina. E ora, pubblicate da Leggo.it, ecco delle immagini che arrivano da via Trionfale, all'incrocio con via Taverna, ad un passo da Via di Torrevecchia. Immagini di oggi, lunedì 20 settembre. Un video che fa impressione e che mostra una famiglia di cinghiali che si muove come se nulla fosse nel traffico della Capitale. Insomma, degrado puro. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo l'aggressione subita da Massimo Lopez, altre immagini sconcertanti arrivano dallainvasa dai. Immagini che imbarazzeranno nuovamente Virginia. Le bestie ormai sono ovunque: i cittadinini dei quartieri Trionfale e Camiluccia li incrociano ogni giorno. Un giorno a via Igea, un altro a via dei Giornalisti, un altro a Piazza Walter Rossi. Addirittura una sera sono stati segnalati anche in piazza della Balduina. E ora, pubblicate da Leggo.it, ecco delle immagini che arrivano da via Trionfale, all'incrocio con via Taverna, ad un passo da Via di Torrevecchia. Immagini di oggi, lunedì 20 settembre. Unche fa impressione e che mostra una famiglia diche si muove come se nulla fosse nel traffico della Capitale. Insomma, degrado puro. Un ...

