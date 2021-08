Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione (Di lunedì 9 agosto 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo, dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. La Cina guida l'andamento positivo dei listini dell'area con l'inflazione che rallenta e la nuova impennata dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 agosto 2021) Le Borsetiche chiudono in, dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Laguida l'andamento positivo dei listini dell'area con l'che rallenta e la nuova impennata dei ...

Advertising

CorriereQ : Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione - fisco24_info : Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione: Shanghai (+1%) e Hong Kong (+0,6%), yuan in rialzo su… - asia_dauria : @leannephrin @FEARLE55XLOU o mio dio, stesse cose tranne la borsa, adoro - fisco24_info : Borsa:Asia chiude in contrastata,timori su ripresa economica: In rialzo Tokyo (+0,33%), poco mosso lo yen sul dolla… - DividendProfit : Borsa:Asia chiude in contrastata,timori su ripresa economica – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione Chiusa la Borsa di Tokyo per la giornata della Montagna. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi della variante Delta ed i suoi effetti sulla ripresa economica globale. A contrattazioni ...

Asia - Pacific contrastata. Tokyo rimane chiusa per festività Tokyo rimane chiusa per la festività del Yama no Hi (Giorno della Montagna) e la tendenza contrastata viene confermata dal comunque moderato declino dell'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. ...

Borsa: Asia in rialzo, bene la Cina forte il Giappone ANSA Nuova Europa Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. La Cina guida l'andamento positivo dei listini dell'area con l'inflazione che rallenta e la nuova impennata dei p ...

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Hong Kong, -0,8% Piccolo passo in avanti per l'indice Hang Seng, che avanza dello 0,80%, dopo aver aperto a 25.969,23 punti.

Chiusa ladi Tokyo per la giornata della Montagna. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi della variante Delta ed i suoi effetti sulla ripresa economica globale. A contrattazioni ...Tokyo rimane chiusa per la festività del Yama no Hi (Giorno della Montagna) e la tendenza contrastata viene confermata dal comunque moderato declino dell'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. ...Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. La Cina guida l'andamento positivo dei listini dell'area con l'inflazione che rallenta e la nuova impennata dei p ...Piccolo passo in avanti per l'indice Hang Seng, che avanza dello 0,80%, dopo aver aperto a 25.969,23 punti.