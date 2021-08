Gelato fatto in casa: 5 semplici ricette per combattere il caldo estivo (Di sabato 7 agosto 2021) LEGGI ANCHE 10 cose da sapere sul gelato In molti pensano che prepare il gelato fatto in casa sia impegnativo e indaginoso, e spesso l’idea tende a suscitare un po’ di diffidenza. Questo perché si pensa che il gelato artigianale non si possa fare senza gli strumenti giusti, come la gelatiera. Sbagliato! Preparare il gelato fatto in casa senza gelatiera è possibile, e anzi, molto più semplice di quello che si possa pensare. Per non parlare poi del fatto che potete scegliere il gusto che preferite, puntando sulla qualità e sulla freschezza degli ingredienti. Che siano gelati alle creme o di frutta, seguendo le ricette nella gallery qui sopra otterrete risultati superbi per coppe di gelato gustosissime ma anche genuine; ideali per coccolarsi e rinfrescarsi in una calda giornata estiva. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) LEGGI ANCHE 10 cose da sapere sul gelato In molti pensano che prepare il gelato fatto in casa sia impegnativo e indaginoso, e spesso l’idea tende a suscitare un po’ di diffidenza. Questo perché si pensa che il gelato artigianale non si possa fare senza gli strumenti giusti, come la gelatiera. Sbagliato! Preparare il gelato fatto in casa senza gelatiera è possibile, e anzi, molto più semplice di quello che si possa pensare. Per non parlare poi del fatto che potete scegliere il gusto che preferite, puntando sulla qualità e sulla freschezza degli ingredienti. Che siano gelati alle creme o di frutta, seguendo le ricette nella gallery qui sopra otterrete risultati superbi per coppe di gelato gustosissime ma anche genuine; ideali per coccolarsi e rinfrescarsi in una calda giornata estiva.

