Tokyo 2020 – PODCAST puntata 27 | delirio Stano | Pellegrini festeggia e Bottaro commuove

(Di giovedì 5 agosto 2021) Torna l’appuntamento coltargato Sportface dalle Olimpiadi di. Il direttore, Alessandro Nizegorodcew, e Matteo Mosciatti sono i nostri due inviati in Giappone e quest’oggi hanno potuto assistere a ben cinque medaglie azzurre, come ci raccontano nellanumero 27. Tanti eventi tra gare e Casa Italia nel racconto della giornata olimpica di Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti ai Giochi di. Andiamo allora ad ascoltare la nuovadel. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - GuerinSportivo : Tokyo 2020, è Stano il terzo oro dell'atletica - Eurosport_IT : 'Io l'avversario me lo mangio!'???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

... individuata per la prima volta in Perù nell'agostoe già presente in diversi Paesi in ... hanno osservato gli autori (scienziati dell'università die di diversi atenei nipponici) nel lavoro ...Il campione di Carpi, che tra un mese esatto compirà 27 anni, ha conquistato l'oro a Rio 2016 nei 1500, oltre all'argento dinegli 800. Sogna di andare a medaglia anche a Parigi 2024? 'Mi piace ...L'oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia ha riportato l'Italia al 9° posto del medagliere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il record di podi di Los Angeles 1932 e Roma 1960 dista ormai una sola lungh ...Dopo il turno di qualificazione, in cui hanno fatto segnare il miglior tempo, i danesi sono stati oggetto di un’inchiesta per aver utilizzato del nastro kiniesologico durante la prova. Tutti e quattro ...