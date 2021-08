Sconcerti: "Mi piace tanto un azzurro, lo vorrei alla Fiorentina" (Di martedì 3 agosto 2021) Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito al calciomercato della Fiorentina. Il giornalista tra i tanti nomi avrebbe una preferenza per Ounas del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito all'algerino azzurro: "A me piace molto Ounas, da tempo. L'avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene per la Fiorentina. vorrei capire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, spero non ci sia la tentazione di chiudere qui le cose. Pulgar è uno di affidamento, ma comunque passare da lui a Bianco mi sembra un salto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Marioè intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito al calciomercato della. Il giornalista tra i tanti nomi avrebbe una preferenza per Ounas del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito all'algerino: "A memolto Ounas, da tempo. L'avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene per lacapire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, spero non ci sia la tentazione di chiudere qui le cose. Pulgar è uno di affidamento, ma comunque passare da lui a Bianco mi sembra un salto ...

