Il Pd contro Salvini: 'Inaccettabili gli attacchi alla Lamorgese' (Di lunedì 2 agosto 2021) L'argomento preferito di Salvini, si sa, riguarda i migranti e gli sbarchi, tema su cui si scontra con lo stesso governo di cui fa parte. I suoi attacchi alla ministra Lamorgese, incapace secondo il ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 agosto 2021) L'argomento preferito di, si sa, riguarda i migranti e gli sbarchi, tema su cui si scontra con lo stesso governo di cui fa parte. I suoiministra, incapace secondo il ...

Advertising

LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI CONTRO IL M5S: 'PER LA POLTRONA VOTEREBBERO ANCHE IL GOVERNO TOPOLINO. REDDITO DI CITTADINANZA? I… - borghi_claudio : Non è facile essere soli a battersi contro tutti. Tanto rispetto per @matteosalvinimi Incontro fra Salvini e Drag… - AlessiaMorani : Oggi #Salvini dice che il #Pd starebbe boicottando il governo #Draghi. Il governo ha approvato l’obbligo di vaccina… - AntonioDonatoPa : RT @cmimm: @Maraisandor2 @matteorenzi Ho l'impressione che facciamorete sia stato creato per aggregare account da mettere al servizio di Pd… - ancarola1973 : RT @cmimm: @Maraisandor2 @matteorenzi Ho l'impressione che facciamorete sia stato creato per aggregare account da mettere al servizio di Pd… -