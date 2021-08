Calciomercato Lazio, sfuma un obiettivo per la difesa (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lazio continua a muoversi sul Calciomercato, alla ricerca di rinforzi da regalare a Maurizio Sarri. In particolare il club di Lotito è alla ricerca di terzini da mettere a disposizione del neo tecnico. Un nome che piace molto alla dirigenza è quello di Grimaldo del Benfica, in uscita dal club portoghese. Secondo quanto riportato da Record, però, il terzino potrebbe presto approdare allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. La valutazione di Grimaldo si aggira sui 20mln di euro e il club ucraino sarebbe pronto a chiudere l’operazione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Lacontinua a muoversi sul, alla ricerca di rinforzi da regalare a Maurizio Sarri. In particolare il club di Lotito è alla ricerca di terzini da mettere a disposizione del neo tecnico. Un nome che piace molto alla dirigenza è quello di Grimaldo del Benfica, in uscita dal club portoghese. Secondo quanto riportato da Record, però, il terzino potrebbe presto approdare allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. La valutazione di Grimaldo si aggira sui 20mln di euro e il club ucraino sarebbe pronto a chiudere l’operazione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

