Virus in Campania, indice di contagio in salita: il bollettino (Di venerdì 30 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma continua ad aumentare la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania. Sono 355 i nuovi positivi di oggi, come aveva già anticipato De Luca nella diretta, su oltre 7.069 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che è positivo il 5,02%, in aumento rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 4,72%.

