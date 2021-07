Federica Panicucci, salta il matrimonio con Marco Bacini: l’indiscrezione (Di venerdì 30 luglio 2021) Il fatidico Sì è rimandato. Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di rimandare ancora il matrimonio, proprio ha rivelato il settimanale Diva e Donna. Non ci sono crisi o rotture in vista, ma i futuri sposi hanno preferito cambiare data per non incorrere in troppe restrizioni a casa della pandemia e dell’emergenza sanitaria. Per la coppia, si è spesso parlato di nozze anche se la data non è stata fissata. Al primo rinvio, ha fatto seguito un secondo, voluto per aspettare un momento più propizio per organizzare una grande festa a Forte dei Marmi. La Panicucci hanno abbandonato ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021) Il fatidico Sì è rimandato.hanno deciso di rimandare ancora il, proprio ha rivelato il settimanale Diva e Donna. Non ci sono crisi o rotture in vista, ma i futuri sposi hanno preferito cambiare data per non incorrere in troppe restrizioni a casa della pandemia e dell’emergenza sanitaria. Per la coppia, si è spesso parlato di nozze anche se la data non è stata fissata. Al primo rinvio, ha fatto seguito un secondo, voluto per aspettare un momento più propizio per organizzare una grande festa a Forte dei Marmi. Lahanno abbandonato ...

