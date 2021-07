Acerno | ai domiciliari stalker recidivo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha ripreso a perseguitare la sua vittima, nonostante una prima condanna per stalking. Ad, ieri, i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno fermato di nuovo il manovale D.G., già arrestato cinque mesi fa per aver perseguitato ed effettuato atti persecutori e minacce la sua ex compagna. Dopo la prima condanna, l’uomo ha scontato la pena ma tornato in libertà ha ripreso la stessa condotta arrivando anche a minacciare di morte il figlio della donna che però non si è fatta scoraggiare e ha denunciato di nuovo il suoai carabinieri. L’uomo è stato arrestato e costretto ai ...