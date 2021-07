Infortunio Demme, parla l'allenatore della Pro Vercelli: "Dispiaciutissimi per l'accaduto!" (Di mercoledì 28 luglio 2021) In diretta a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto il tecnico della Pro Vercelli, Giuseppe Scienza. Il tecnico del club piemontese ha parlato dell'Infortunio di Diego Demme, causato da un suo calciatore nell'amichevole di Dimaro. Scienza ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto e parlato della reazione di Gianmarco Comi, autore del fallo: "Siamo Dispiaciutissimi dell'Infortunio che è capitato proprio contro di noi ma allo stesso tempo siamo contenti per l'esito degli esami. Siamo onorati dell'invito del Napoli ed ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) In diretta a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto il tecnicoPro, Giuseppe Scienza. Il tecnico del club piemontese hato dell'di Diego, causato da un suo calciatore nell'amichevole di Dimaro. Scienza ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto etoreazione di Gianmarco Comi, autore del fallo: "Siamodell'che è capitato proprio contro di noi ma allo stesso tempo siamo contenti per l'esito degli esami. Siamo onorati dell'invito del Napoli ed ...

