Il Regno Unito tornano le tariffe sul roaming per l’uso del telefono nei Paesi UE (Di martedì 27 luglio 2021) Effetto Brexit sulla telefonia mobile. Era il 2017 quando l’Unione Europea, con una mossa molto gradita dai consumatori, aveva deciso di abbattere le tariffe per il roaming internazionale: i cittadini degli stati membri non avrebbero più pagato un sovrapprezzo sulle comunicazioni telefoniche quando viaggiavano all’estero, in altri Paesi dell’Unione Europea. Un tassello importante nel senso di comunità e una semplificazione fondamentale in un momento in cui la telefonia mobile rappresentava (e rappresenta tuttora) un elemento caratteristico delle nostre vite quotidiane. Uscita dall’Unione Europea, la Gran Bretagna potrebbe far retromarcia ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) Effetto Brexit sulla telefonia mobile. Era il 2017 quando l’Unione Europea, con una mossa molto gradita dai consumatori, aveva deciso di abbattere leper ilinternazionale: i cittadini degli stati membri non avrebbero più pagato un sovrapprezzo sulle comunicazioni telefoniche quando viaggiavano all’estero, in altridell’Unione Europea. Un tassello importante nel senso di comunità e una semplificazione fondamentale in un momento in cui la telefonia mobile rappresentava (e rappresenta tuttora) un elemento caratteristico delle nostre vite quotidiane. Uscita dall’Unione Europea, la Gran Bretagna potrebbe far retromarcia ...

