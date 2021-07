VIDEO Irma Testa | Olimpiadi Tokyo pugilato | la vittoria sulla Walsh

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Va ai quarti di finale, con la pugile azzurra che batte l’irlandese Michaelaagli ottavi di finale della categoria 57 kg (pesi piuma). Unanetta, con un punteggio unanime (29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27) contro una delle pugili più forti del panorama mondiale. Nei quarti l’avversaria sarà la canadese Caroline Veyre che ha battuto anche lei con verdetto unanime la croata Nikolina Cacic, con il match che si disputerà mercoledì notte. In caso di successo per l’azzurra in semifinale ci sarebbero una tra la filippina Nesthy Petecio o la colombiana Yeni Arias Castaneda....