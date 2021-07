Advertising

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Green pass, online già vendono i falsi: costano tra 100 e 500 euro e si pagano pure con buoni Amazon - SecolodItalia1 : Green pass, online già vendono i falsi: costano tra 100 e 500 euro e si pagano pure con buoni Amazon… - avvmax70 : RT @RiccardoLuna: Vendono Green Pass tarocchi e si atteggiano a imprenditori libertari dice @arturodicorinto - MariaConversano : @natascia725 Le farmacie vendono farmaci per le cure delle malattie. Ad ogni modo la maggior parte degli effluenti… - infoitscienza : Su Telegram si vendono finti green pass a partire da 100 euro l uno -

Ultime Notizie dalla rete : Vendono Green

Secondo Meggiato, le possibilità sono due: "Può essere una truffa e basta, nel senso che si producono e sideipass falsi. Se invece i certificati fossero originali, sarebbe un problema,...The post Su Telegram sifintipass a partire da 100 euro l'uno appeared first on Wired .Sul Green Pass si sta liberando (di nuovo) l’istinto manicheo del popolo italiano, perciò, evitiamo di aggiungere commenti strettamente inerenti; mancando la necessaria lucidità, da tutte le parti, (.Uno di questi gruppi: 'Green Pass Italia Official' offre la carta verde digitale a 107 euro, mentre per ottenere quella cartacea bisognerà sborsare 127 euro. È probabile che le forze dell'ordine siano ...