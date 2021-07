LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alessio spera nel ripescaggio. Khramtcov incontenibile nel proprio quarto (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.02 Inizia bene la Cina che dopo il primo round è in vantaggio. 7.58 Tornano in azione le donne. La cinese Mengyu Zhang sfida l’irlandese Ruth Gbagbi per un posto in semifinale! 7.53 Maksim Khramtcov inarrestabile! 22-0 per il ‘russo’ che accede in semifinale in scioltezza. Eliminato il croato Toni Kanaet 7.50 Ottimo inizio per Maksim Khramtcov che conduce il match dopo il primo round. 3-0 per lui. 7.47 Secondo quarto di finale al maschile. La Croazia torna in azione con Toni Kanaet che affronta il ‘russo’ Maksim Khramtcov. 7.43 Matea Jelic chiude ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.02 Inizia bene la Cina che dopo il primo round è in vantaggio. 7.58 Tornano in azione le donne. La cinese Mengyu Zhang sfida l’irlandese Ruth Gbagbi per un posto in semifinale! 7.53 Maksiminarrestabile! 22-0 per il ‘russo’ che accede in semifinale in scioltezza. Eliminato il croato Toni Kanaet 7.50 Ottimo inizio per Maksimche conduce il match dopo il primo round. 3-0 per lui. 7.47 Secondodi finale al maschile. La Croazia torna in azione con Toni Kanaet che affronta il ‘russo’ Maksim. 7.43 Matea Jelic chiude ...

