Lazio zona gialla? Parla D’Amato | “Ancora lontani da quei parametri”

Il Lazio rischia la zona gialla? Al momento no, lo dicono i numeri e lo conferma l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Nell'ultima settimana nel Lazio sono stati registrati 25.000 positivi al Covid. Tanti rispetto ai mesi successivi, ma non sufficienti a imporre il cambio di colore. Il nuovo decreto introdotto dal Governo non ha solito fissato le linee guida del Green pass, ma modificato i parametri della colorazione delle regioni. Non è più l'incidenza il dato da tenere maggiormente in considerazione, ma le ospedalizzazioni. E in questo senso il Lazio, al ...

