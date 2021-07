Tokyo 2020, ginnastica artistica: l’esibizione di Vanessa Ferrari sulla note di “Con te partirò” (VIDEO) (Di domenica 25 luglio 2021) Il VIDEO dell’esibizione di Vanessa Ferrari, nell’esordio delle gare di ginnastica artistica femminile a Tokyo 2020. Nel corpo libero, quarta e ultima rotazione della Suddivisione 1, la campionessa italiana ha proposto il suo nuovo esercizio sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Un’esibizione davvero emozionante e ben eseguita da Ferrari, che infatti ottiene il punteggio di 14.166, la migliore delle Azzurre nella rotazione. Di seguito, il VIDEO ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ildeldi, nell’esordio delle gare difemminile a. Nel corpo libero, quarta e ultima rotazione della Suddivisione 1, la campionessa italiana ha proposto il suo nuovo esercizio sulledi “Con te” di Andrea Bocelli. Un’esibizione davvero emozionante e ben eseguita da, che infatti ottiene il punteggio di 14.166, la migliore delle Azzurre nella rotazione. Di seguito, il...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - sportface2016 : #Tokyo2020, riscontrate dieci nuove positività al #Covid: tra di loro, due atleti - infoitsport : Tokyo 2020, prime finali del nuoto. Giornata no per l'Italia -