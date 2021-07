Stefano Domenicali vince la scommessa della sprint race: 'È piaciuta a tutti' (Di venerdì 23 luglio 2021) "Sa qual è la cosa più bella? Che venerdì prossimo in Ungheria la gente dirà: 'che noia!'". Scherza Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group. Giustamente rilassato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) "Sa qual è la cosa più bella? Che venerdì prossimo in Ungheria la gente dirà: 'che noia!'". Scherza, presidente e amministratore delegato di Formula One Group. Giustamente rilassato ...

Advertising

Foodef11 : Stefano Domenicali vince la scommessa della sprint race: 'È piaciuta a tutti' - Gazzetta_it : Stefano Domenicali vince la scommessa della gara sprint: 'È piaciuta a tutti' - automotorinews : ??? #F1, spunta l'ipotesi GP del Qatar nel 2021 ?? Il circus cerca di sostituire Melbourne mentre nel frattempo sono… - automotorinews : ??? #F1, l'augurio del CEO Stefano #Domenicali in vista delle prossime gare ??? 'Il fatto che ci sia questo tipo di… - FormulaPassion : #F1 | Stefano Domenicali non è preoccupato per la forte tensione esistente al momento tra #Mercedes e #RedBull -