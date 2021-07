Judo | sorteggiato con un atleta israeliano | algerino si ritira per solidarietà con i palestinesi

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 luglio 2021) IlkaFethi Nourine si èto dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per evitare di dover affrontare un avversario. La scelta, presa dopo il sorteggio che lo ha abbinato all’Tohar Butbul per il secondo turno nella categoria dei 73 chili, è stata confermata anche dal suo allenatore Amar Ben Yekhlef, che ha citato come motivo del ritiro il sostegno alla causa palestinese. “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio”, ha detto Yekhlef. “Il nostroka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversarioe questo è il motivo del suo ...