Dalbert: 'Cagliari? Prima ne ho parlato con Nainggolan...' (Di venerdì 23 luglio 2021) PEJO - Prime parole da nuovo giocatore del Cagliari per Dalbert , ai canali ufficiali del club rossoblù direttamente dal ritiro di Pejo, dove è già al lavoro con i nuovi compagni: " Sono felice di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) PEJO - Prime parole da nuovo giocatore delper, ai canali ufficiali del club rossoblù direttamente dal ritiro di Pejo, dove è già al lavoro con i nuovi compagni: " Sono felice di ...

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - CagliariCalcio : ?? | DEAL DONE #Dalbert al Cagliari ???? Benvenuto in Sardegna ???? I dettagli ?? - FBiasin : #Inter-#Cagliari - Per #Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa. - #Nandez: ok di massima del giocatore ma… - fcin1908it : Cagliari, Dalbert: “Prima di accettare ho parlato con Nainggolan. Spero…” - CentotrentunoC : Prime parole da giocatore del #Cagliari per il brasiliano #Dalbert -