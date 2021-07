Love is in the air, trama 22 luglio: Ferit lascia Selin, Alptekin ha un infarto (Di giovedì 22 luglio 2021) A Love is in the air ci sarà grande fermento per le tanto attese nozze di Ferit e Selin, ma, come rivela la trama di oggi, giovedì 22 luglio, un clamoroso colpo di scena sarà dietro l'angolo e tutti rimarranno a bocca aperta. Ferit, infatti, ha scoperto ascoltando di nascosto una conversazione tra la futura moglie e Serkan, che lei è ancora innamorata di lui e che non avrebbe esitato a lasciarlo se l'imprenditore glielo avesse chiesto. Sconvolto, il giovane ha avuto un forte attacco di panico ed è stato soccorso da Ceren con la quale si è anche sfogato. Tuttavia, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 luglio 2021) Ais in the air ci sarà grande fermento per le tanto attese nozze di, ma, come rivela ladi oggi, giovedì 22, un clamoroso colpo di scena sarà dietro l'angolo e tutti rimarranno a bocca aperta., infatti, ha scoperto ascoltando di nascosto una conversazione tra la futura moglie e Serkan, che lei è ancora innamorata di lui e che non avrebbe esitato arlo se l'imprenditore glielo avesse chiesto. Sconvolto, il giovane ha avuto un forte attacco di panico ed è stato soccorso da Ceren con la quale si è anche sfogato. Tuttavia, ...

