(Di giovedì 22 luglio 2021) L‘, ad un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, è stata costretta ad annullare la propria tournee negli Stati Uniti a causa del peggioramento della situazione relativa alla pandemia di Covid-19, ma le variazioni di programma non sono finite. I nerazzurri, infatti, hanno deciso ci cancellare anchein programma il prossimo 8a Tel Aviv. A questo punto, in quella stessa data gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero affrontare il Parma. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? L'Inter non partirà per gli USA: tournée annullata causa emergenza Covid [?? Sky Sport] - sportface2016 : #SerieA | #Inter, annullata l'amichevole dell'8 agosto contro l'#AtleticoMadrid - Fraboys69 : RT @sportface2016: #SerieA | #Inter, annullata l'amichevole dell'8 agosto contro l'#AtleticoMadrid - BeppeMastrotta : RT @sportface2016: #SerieA | #Inter, annullata l'amichevole dell'8 agosto contro l'#AtleticoMadrid - SoloEsclusivInt : RT @sportface2016: #SerieA | #Inter, annullata l'amichevole dell'8 agosto contro l'#AtleticoMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Inter annullata

TUTTO mercato WEB

la trasferta negli Stati Uniti, con la partenza che era in programma domani mattina. La squadra nerazzurra non parteciperà alla #FloridaCup " @calciomercatoit? Giorgio Musso (@...3 Dopo il forfait dell'Arsenal, anche l'ha deciso di chiamarsi fuori dalla tournée americana . Niente Florida Cup, per i nerazzurri, ... è stata quindi. IN ATTESA DEL COMUNICATO - Simone ...Inter, annullata l'amichevole dell'8 agosto contro l'Atletico Madrid. In quella data potrebbe esserci un test contro il Parma.La Biennale Teatro di Venezia 2021 pensata dai direttori artistici Ricci/Forte è stata capace di far sentire il loro gusto sulle scelte di programmazione.