Green pass nei ristoranti: "Chi lo controllerà? Come faccio se ho 100 coperti?" (Di giovedì 15 luglio 2021) “Voglio proprio vedere chi controllerà il Green pass al bar o al ristorante. Chi lo farà? Con cosa? Una app?”. Mentre l’ipotesi di introdurre la certificazione all’ingresso dei locali avanza, i dubbi sulla sua applicazione “pratica” aumentano. Non solo i ristoratori: sui social sono anche i clienti a porsi delle domande. “Chi incarica il ristoratore di essere controllore della veridicità di questi dati? - si chiede un utente -. Si fideranno di un semplice ‘sì, son vaccinato’? Avremo le FFOO in ogni locale? Daranno Scanner collegati all’ATS a tutti ristoratori?”. “Sono ristoratore - recita ancora un tweet - se un cliente mi esibisce il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “Voglio proprio vedere chiilal bar o al ristorante. Chi lo farà? Con cosa? Una app?”. Mentre l’ipotesi di introdurre la certificazione all’ingresso dei locali avanza, i dubbi sulla sua applicazione “pratica” aumentano. Non solo i ristoratori: sui social sono anche i clienti a porsi delle domande. “Chi incarica il ristoratore di essere controllore della veridicità di questi dati? - si chiede un utente -. Si fideranno di un semplice ‘sì, son vaccinato’? Avremo le FFOO in ogni locale? Daranno Scanner collegati all’ATS a tutti ristoratori?”. “Sono ristoratore - recita ancora un tweet - se un cliente mi esibisce il ...

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - WillyFilippo : RT @NicolaPorro: Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve temere… - WillyFilippo : RT @luigivanti: E poco fa e' arrivata la comunicazione direttamente dalla Farnesina: i viaggiatori italiani che si recano all'estero e dove… -