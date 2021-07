Advertising

Luissss97 : RT @cmdotcom: #Icardi iscrive 3 figli al #Milan Club: 'Complimenti campioni'. E Wanda: 'La mamma più orgogliosa' FOTO - PianetaMilan : Wanda Icardi, smacco all’@Inter: iscritti i figli al Milan Camp! - #ACMilan - MilanLiveIT : I figli di #Icardi e #WandaNara tifano #Milan e partecipano al Milan Camp???? Una notizia che accende i sogni dei t… - demadeefy : RT @fcin1908it: Wanda Nara e Icardi dimenticano l’Inter: figli iscritti al Milan Camp - DAMICOGino : Icardi e Wanda Nara strizzano l'occhio al Milan: iscritti i propri figli al campus dei rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Icardi

CalcioToday.it

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTubeFoto InstagramNaraCalciomercato,al Milan: l'indizio arriva daNaraSulle sue stories ...Napoli -Nara si gode le vacanze a Capri e Napoli e oggi fa visita al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli a Napoli. La moglie e agente di Maurosi gode il fine settimana ...Inter, Wanda Nara iscrive i tre figli di Maxi Lopez al Milan Junior Camp e posta le loro foto con la maglia rossonera. Positivo anche il commento di Mauro Icardi Ormai la squadra nerazzurra riguarda d ...Wanda Nara, in vacanza nel golfo di Napoli, si è recata ai Quartieri Spagnoli per visitare il murales dedicato a Diego Armando Maradona. La procuratrice e showgirl argentina, moglie del calciatore Mau ...