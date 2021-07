Reggio Calabria, tir sospetto sull’autostrada A2: maxi sequestro di cocaina, avrebbe fruttato 7 milioni di euro [DETTAGLI] (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul tir sono stati rinvenuti 4 borsoni da palestra contenenti 100 panetti di cocaina, occultati in un gavone laterale, nella parte inferiore del mezzo Non è sfuggita agli occhi attenti dei Carabinieri della Radiomobile di Gioia Tauro l’andatura sospetta del TIR che da Reggio Calabria stava percorrendo l’autostrada A2 in direzione Salerno. I militari hanno pertanto deciso di procedere a controllo del mezzo; l’autista, D.D. classe ’83 cittadino bosniaco con permesso di soggiorno sloveno, ancorché incensurato, all’atto del controllo ha manifestato chiari segni di nervosismo e agitazione: un comportamento che non è passato inosservato e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul tir sono stati rinvenuti 4 borsoni da palestra contenenti 100 panetti di, occultati in un gavone laterale, nella parte inferiore del mezzo Non è sfuggita agli occhi attenti dei Carabinieri della Radiomobile di Gioia Tauro l’andatura sospetta del TIR che dastava percorrendo l’autostrada A2 in direzione Salerno. I militari hanno pertanto deciso di procedere a controllo del mezzo; l’autista, D.D. classe ’83 cittadino bosniaco con permesso di soggiorno sloveno, ancorché incensurato, all’atto del controllo ha manifestato chiari segni di nervosismo e agitazione: un comportamento che non è passato inosservato e ...

