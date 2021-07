Milano: Comune, oltre 75 mln di avanzo vincolato per sociale, famiglie e imprese (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - oltre 29 milioni di euro per il sostegno delle persone in difficoltà, 6,8 milioni per la famiglia, 37,5 per le attività economiche e 1,6 milioni per la formazione lavoro. Sono i fondi che il Comune di Milano stanzierà a favore dei diversi settori colpiti dalla crisi economica a seguito della pandemia. Interventi per 75,7 milioni di euro complessivi, finanziati per oltre 40 milioni direttamente dal Comune, anche tramite il residuo del Fondo di mutuo soccorso, e per la restante parte da contributi dello Stato. "La Giunta - spiega l'assessore al Bilancio Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) -29 milioni di euro per il sostegno delle persone in difficoltà, 6,8 milioni per la famiglia, 37,5 per le attività economiche e 1,6 milioni per la formazione lavoro. Sono i fondi che ildistanzierà a favore dei diversi settori colpiti dalla crisi economica a seguito della pandemia. Interventi per 75,7 milioni di euro complessivi, finanziati per40 milioni direttamente dal, anche tramite il residuo del Fondo di mutuo soccorso, e per la restante parte da contributi dello Stato. "La Giunta - spiega l'assessore al Bilancio Roberto ...

