Zan | Renzi e M5s Il Letta sotto assedio ha un piano per reagire

(Di martedì 6 luglio 2021) I tempi di Nicola Zingaretti, quelli, per intendersi, del logoramento pressoché quotidiano del segretario, sembrano assai lontani, ma Enricosa bene che il Pd è un partito complicato, dove le tensioni e le incomprensioni covanotraccia e potrebbero riesplodere da un momento all’altro. Perciò il leader dem, che sa di non avere il controllo dei gruppi parlamentari (che, come è noto, risalgono alla segreteria) né di avere dentro al partito moltissimi dirigenti a lui fedeli, sta valutando come prendere veramente in mano le redini del Pd. Al momento le detiene perché è segretario da pochissimo tempo e persino i dem, vocati al ...

, perché è importante conservare nella legge il concetto di identità di genere, quello che lo stessoha chiesto di stralciare dal testo? "L'identità di genere non è un concetto, è un diritto ...Vedi Anche Ddl, Sala: 'Sarei per andare alla conta in Parlamento.? Accordo non semplice, non sono convinto che la Lega accetterà' L'ennesimo appello di Salvini - Proprio sui numeri che ...Pd-M5S contro Italia Viva sul ddl Zan: secondo dem e pentastellati, le proposte di modifiche al disegno di legge contro l’omotrasfobia presentate dai renziani sono “irricevibili” e “rischiano di affos ..."Nessun ripensamento", dicono al Nazareno. Ma anche nella segreteria dem c'è chi teme di precludersi il dialogo con Forza Italia, anche in ottica Quirinale. Gli sbuffi di Franceschini, lo stupore di G ...