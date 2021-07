Elisabetta Gregoraci svela perché non potrebbe fare l’opinionista al GF Vip (Di martedì 6 luglio 2021) La rivelazione di Elisabetta Gregoraci Sono mesi d’oro questi per Elisabetta Gregoraci. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip 5, la conduttrice è tornata alla sua vita di sempre, e in queste settimane è impegnata con la nuova edizione di Battiti Live. Proprio durante la reclusione all’interno del reality la Gregoraci ha avuto modo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 luglio 2021) La rivelazione diSono mesi d’oro questi per. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip 5, la conduttrice è tornata alla sua vita di sempre, e in queste settimane è impegnata con la nuova edizione di Battiti Live. Proprio durante la reclusione all’interno del reality laha avuto modo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Non #Posso #Farlo”. #Elisabetta #Gregoraci #Chiude la #Porta. È un no che pesa - brightredsc4re : Carrie Brashaw? No veramente si chiama Elisabetta Gregoraci - GiuseppeporroIt : Elisabetta Gregoraci, la showgirl si racconta e rivela il motivo per cui non potrebbe fare l'opinionista al GF VIP… - IsaeChia : #BattitiLive, Elisabetta Gregoraci parla di com’è nato il brano ‘Anno zero’: “All’inizio avevo detto di no, cantare… - andreastoolbox : Pierpaolo Pretelli commenta la dedica del padre a Elisabetta Gregoraci, la verità sul post -