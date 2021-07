Coronavirus | curva pandemica stabile Scende il tasso di positività 0 | 5%

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 907 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 24 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della salute sull'emergenza Covid-19. I tamponi effettuati sono 192.424 e ildisi attesta allo 0,5%, con un -0,2% rispetto a ieri. Sono 187 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 4 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11, mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.271, in calo di 66 unità rispetto a ieri.La regione con più' casi ...

... efficacia confermata contro malattia grave sembra anche in linea con l'andamento della... Poi - aggiunge Pregliasco - potrebbe anche diventare come altrie dare solo sintomi ...In realtà, dice l' Ecdc , in Italia e in altri 9 paesi europei laepidemiologica del Covid torna a salire , nonostante il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente. I numeri pero, ...Dopo settimane di calo costante i nuovi casi di positivi al Covid ieri sono stati 907. Tanti, soprattutto se paragonati ai 679 nuovi casi di sette giorni prima, martedì 29 giugno. Ma un po’ di più anc ...Roma, 6 lug. (askanews) – Il ministero della Salute israeliano, Paese a cui tutti guardano perché ha la copertura vaccinale contro la Covid-19 più elevata, col oltre il 57% della popolazione alla seco ...