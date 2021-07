Salvini firma appello destre Europee | scontro con Letta su governo

Advertising

MondoGaio : #salvini che sta in un governo palesemente europeista, firma un accordo con le Destre antieuropeiste di Orban e Lep… - Affaritaliani : Salvini-Meloni, ecco perché la firma della Carta europea è una finta pace - Rathljost : RT @ilriformista: Salvini e Meloni firmano il manifesto dei sovranisti europei, ma il ‘Capitano’ in Italia poche ore prima ‘candidava’ Drag… - ilriformista : Salvini e Meloni firmano il manifesto dei sovranisti europei, ma il ‘Capitano’ in Italia poche ore prima ‘candidava… - tildeblonde : RT @alessiarotta: Con la firma della Santa Alleanza anti-UE, Salvini rende chiaro a tutti che la sua presenza nel governo europeista di Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini firma

Semplicemente, non si può": è l'aut aut che il segretario dem Enrico Letta invia a Matteo. "L'alleanza dei sovranisti die Meloni ha due primi ministri, Orban e Morawiecki. Sono gli ...E' il post su Twitter del segretario del Pd, Enrico Letta, in risposta alladella 'Carta dei valori' della destra europea, alla quale, oltre a Orban, hanno aderito Fratelli d'Italia ma ...Salvini un po’ come “Mattia Pascal”. È questa l’immagine del leader della Lega fotografata dal quotidiano anglosassone Financial Times. In effetti nella giornata di oggi il leader della Lega ha fatto ...Non ce la fanno, non basta Mario Draghi, non bastano l’europeismo in cui sono coinvolti governando in questa fase e gli evidenti vantaggi che ne derivano, non basta neppure la furbizia politica, dalla ...