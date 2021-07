The Walking Dead 11: il trailer mostra i nuovi personaggi (Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo trailer di The Walking Dead 11 mostra alcuni dei nuovi personaggi che verranno introdotti nell'ultima stagione della serie. The Walking Dead 11 arriverà il 22 agosto sugli schermi e il trailer dei primi episodi dell'ultima stagione permettono di vedere i protagonisti della serie e alcuni dei nuovi personaggi coinvolti nella storia. Nel breve filmato si vedono infatti volti amati e apprezzati come Daryl, Carol e Maggie, e anche i nuovi arrivi che comprendono Mercer, a capo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovodi The11alcuni deiche verranno introdotti nell'ultima stagione della serie. The11 arriverà il 22 agosto sugli schermi e ildei primi episodi dell'ultima stagione permettono di vedere i protagonisti della serie e alcuni deicoinvolti nella storia. Nel breve filmato si vedono infatti volti amati e apprezzati come Daryl, Carol e Maggie, e anche iarrivi che comprendono Mercer, a capo ...

