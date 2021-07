Docenti precari di religione, lo Snadir chiede un incontro al Ministero: “Noi non arretriamo” [VIDEO] (Di giovedì 1 luglio 2021) La segreteria nazionale dello Snadir ha deciso di inviare una richiesta di incontro urgente al Ministero dell’Istruzione al fine di dare una risposta ai Docenti precari di religione per quanto riguarda l’ulteriore scorrimento della Graduatoria di Merito del concorso DDG 2 febbraio 2004 in modo da raggiungere il suo completo esaurimento nel prossimo anno scolastico. L'articolo Docenti precari di religione, lo Snadir chiede un incontro al Ministero: “Noi non ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) La segreteria nazionale delloha deciso di inviare una richiesta diurgente aldell’Istruzione al fine di dare una risposta aidiper quanto riguarda l’ulteriore scorrimento della Graduatoria di Merito del concorso DDG 2 febbraio 2004 in modo da raggiungere il suo completo esaurimento nel prossimo anno scolastico. L'articolodi, lounal: “Noi non ...

